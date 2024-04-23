По данным Яндекса, в прошлом году автотовары онлайн заказывали вдвое чаще, чем годом ранее.

Яндекс предлагает автовладельцам возможность заказать шины и диски с экспресс-доставкой за 1–2 часа и подъемом на этаж. Это сотрудничество реализовано с известной федеральной сетью «Колесо.ру», предлагающей более 1500 позиций шин и дисков.

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На данный момент услуга доступна у пяти магазинов, однако планируется расширение до 120. Кроме того, в скором времени такая экспресс-доставка станет доступна и для товаров сети «Шинсервис».

Представители Яндекса уверены, что автовладельцы оценят удобство и оперативность новой услуги. Часто автолюбителям требуется срочная замена шин или дисков, и теперь они могут заказать необходимые товары онлайн и получить их прямо по адресу, что значительно экономит время и усилия.

По данным Яндекса, спрос на автотовары онлайн значительно вырос за последний год, что подтверждает увеличение интереса к удобным и оперативным решениям в сфере автосервиса. Автолюбители всё чаще выбирают онлайн-покупки для экономии времени и получения качественных товаров без лишних хлопот.

Сотрудничество Яндекса с «Колесо.ру» и предложение услуги экспресс-доставки шин и дисков — это шаг к более удобному и эффективному обслуживанию автовладельцев. Новая услуга отражает рост онлайн-покупок в сфере автотоваров.