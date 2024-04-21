Судя по фото, машина действительно в очень хорошем состоянии, на одометре — всего 800 км. По словам продавца, «автомобиль хранился в тёплом помещении частного дома».

На платформе Auto.ru было опубликовано уникальное объявление от частного продавца из Волгограда. Он предлагает приобрести автомобиль ВАЗ-2107, который, несмотря на свой возраст — 13 лет, находится в очень хорошем состоянии.

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Изображения автомобиля на сайте позволяют убедиться в этом: всего 800 километров пробега и отсутствие видимых признаков износа. Продавец рассказал, что машина хранилась в теплом помещении частного дома, что, безусловно, хорошо сказалось на ее сохранности и внешнем виде.

Автомобиль оснащен базовой комплектацией для ВАЗ-2107 последних лет производства. Отсутствует радиоприемник, есть лишь пара резиновых ковриков. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 73 лошадиные силы, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод автомобиля задний.

Продавец установил цену в 950 тысяч рублей за этот уникальный экземпляр. Эта сумма приблизительно соответствует стоимости новой топовой модели Lada Granta, которая имеет передний привод, более мощный двигатель и современное оснащение.

Предложение о покупке автомобиля ВАЗ-2107 в идеальном состоянии является редким случаем на рынке подержанных автомобилей. Уникальность состояния, низкий пробег и история хранения делают этот автомобиль привлекательным для коллекционеров и ценителей редких автомобильных находок.