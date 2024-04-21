В марте текущего года Chery продала в России 13 159 автомобилей. Это на 63,7% больше, чем в марте прошлого года, но при этом Chery теряет рыночную долю: в марте 2023 года она составляла 11,9%, а сейчас — 9,6%.

Chery, китайский автопроизводитель, продолжает укреплять свои позиции на российском рынке автомобилей. В марте текущего года было продано 13 159 автомобилей от Chery, что превышает на 63,7% результаты за аналогичный период в прошлом году. Несмотря на этот значительный рост, доля Chery на рынке снизилась с 11,9% в марте 2023 года до 9,6% в текущем году.

реклама

Среди моделей Chery особо популярными являются кроссоверы Tiggo. Лидером продаж является Tiggo 7 PRO Max с объемом продаж в 5151 единицу и ростом продаж в 3,2 раза. На втором месте находится Chery Tiggo 4 PRO с объемом продаж 2241 единицы и ростом на 40,4%. Третье место занимает Chery Tiggo 8 PRO Max с объемом продаж в 1442 единицы и ростом на 38,4%.

В текущем году в России ожидается появление обновленной версии Chery Tiggo 7 и, ближе к концу года, Chery Tiggo 9. Стоит отметить, что клон флагмана Chery Tiggo 9 - Jaecoo J8 уже можно приобрести в РФ.

Chery рассматривает российский рынок как приоритетный. Компания активно работает над улучшением качества продукции, стандартов обслуживания и развитием дилерской сети.