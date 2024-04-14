Биткоины, вложенные в команду основателями биржи Gemini, также пойдут на развитие учебного центра для детей, открытие футбольной академии для талантливых спортсменов и поддержку женской и юношеской команд.

Братья Уинклвоссы, известные своими достижениями в мире криптовалюты как основатели биржи Gemini, вложили около $4,5 млн в британский футбольный клуб Real Bedford FC. Эта сделка была осуществлена через инвестиционную фирму Winklevoss Capital. Теперь Кэмерон и Тайлер являются совладельцами RBFC вместе с Питером МакКормаком. Это самая большая инвестиция, когда-либо вложенная в футбольный клуб в Великобритании, который не находится в профессиональных футбольных лигах.

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Тайлер Уинклвосс, один из братьев-близнецов, заявил, что еще во время первого разговора более двух лет назад Питер МакКормак доказал глубокое понимание процесса создания успешного футбольного клуба.

Основатели биржи Gemini разделяют уверенность Питера в Bitcoin и в то, что криптовалюта поможет RBFC достичь премьер-лиги.

Инвестиции, вложенные в Real Bedford FC основателями Gemini, также будут направлены на развитие учебного центра для детей, открытие футбольной академии, поддержку женских и юношеских команд.

Вложения братьев Уинклвоссов и Питера МакКормака в Real Bedford FC стали ярким примером слияния криптовалюты и спорта.