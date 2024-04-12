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МТС запустила первый экосистемный магазин нового формата
В магазине покупатели смогут не только приобрести последние технологические новинки, но и ближе познакомиться с цифровыми сервисами экосистемы МТС. Для этого в центральной части магазина размещены специальные зоны, в которых посетители смогут протестировать сервисы подписки МТС Premium, а также узнать информацию об их основных преимуществах.

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МТС, один из крупнейших операторов в России, анонсировал запуск магазина нового формата в Москве, ориентированного на цифровые продукты компании. Этот пилотный проект стартовал в ТЦ «Океания» и обещает уникальный опыт для покупателей.

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Площадь нового магазина превышает 250 квадратных метров, что значительно превосходит традиционный формат магазинов МТС. Это дает возможность не только предложить свежие технологические изделия, но и погрузить клиентов в мир цифровых сервисов МТС. Особое внимание уделено специальным зонам, где посетители могут ознакомиться и протестировать сервисы подписки МТС Premium, а также получить информацию о их ключевых возможностях.

Уникальной чертой нового формата является использование десятков LED-панелей для визуальной демонстрации товаров и сервисов. Помимо стандартных вертикальных экранов, была разработана инновационная декоративно-навигационная конструкция, представленная в верхней части магазина.

Для оптимизации работы с клиентами была улучшена система электронной очереди. Посетители могут зарегистрировать свой номер телефона в терминале, получить SMS-уведомление и получить консультацию в одной из свободных зон. Это позволяет эффективно управлять потоком клиентов и обеспечивать оперативное обслуживание.

Помимо цифровых сервисов МТС, в магазине представлено множество различных товаров, разделенных на удобные зоны, включая "Смартфоны", "Звук", "ТВ", "Портативная техника", "Умный дом", "Аксессуары". Это позволяет клиентам легко находить интересующие их продукты и услуги.

Этот подход к созданию магазинов с большой вероятность поможет МТС укрепить свои позиции на рынке и предложить клиентам в офлайне не только свои физические товары, но и цифровые продукты.

#смартфон #технологии #умный дом #аксессуары #мтс #магазин #тв #оператор связи #экосистема
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