Устройство имеет потенциал заменить современные смартфоны.

В ноябре прошлого года мир технологий познакомился с новым устройством Humane Ai Pin, которое, по уверениям его разработчиков, имеет потенциал заменить современные смартфоны.

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Данное устройство основано на чипе SoC Snapdragon 720G. Этот процессор, выпущенный в 2020 году, представляет собой 8-нанометровую платформу с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью Cortex-A55. Несмотря на свой возраст, производительность SoC в AnTuTu 10 составляет около 390 000 баллов, что остается весьма неплохим показателем, особенно для устройств нижнего ценового сегмента.

Однако следует отметить, что Humane Ai Pin оценивается в 700 долларов. Помимо процессора, устройство оснащено всего лишь 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором, камерой, микропроектором и беспроводными адаптерами. Данная комплектация может вызвать вопросы у потенциальных пользователей относительно соотношения цены и технических характеристик устройства.

Устройство Humane Ai Pin представляет собой интересную разработку с уникальными функциональными возможностями, однако его цена и некоторые ограничения в комплектации могут повлиять на его конкурентоспособность на рынке мобильных устройств. Решение о приобретении такого устройства стоит принимать, учитывая потребности и предпочтения каждого пользователя.