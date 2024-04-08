Полицейские подтвердили, что машины угоняли с помощью подменных брелоков и подключения специальных устройств к бортовым компьютерам машин. Многие из таких устройств легко купить в Интернете.

В порту Монреаля канадские правоохранительные органы задержали 598 автомобилей на общую сумму около 35 млн долларов. Это стало результатом совместной спецоперации различных полицейских подразделений и сотрудников пограничной службы Канады.

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Автомобили были задержаны перед их незаконным выводом из страны с целью последующей продажи на мировых рынках, таких как Азия, Европа, Ближний Восток и Южная Америка. Большая часть машин уже находилась в морских контейнерах, готовых к отправке на морские суда.

Полиция выявила, что угон автомобилей происходил с использованием подменных брелоков и подключения специальных устройств к бортовым компьютерам машин. Такие устройства легко приобрести в Интернете, что делает этот вид преступлений особенно опасным и распространенным.

Ежегодно в Канаде фиксируется похищение около 90 000 автомобилей, что является серьезной проблемой для страны и требует активных мер по предотвращению и расследованию таких преступлений.

Действия канадских властей по задержанию такого большого количества автомобилей свидетельствуют о серьезном подходе к борьбе с организованной преступностью в сфере автотранспорта. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и защиту прав собственности граждан и компаний, а также на предотвращение незаконной торговли автомобилями как на внутреннем, так и на мировом уровне.