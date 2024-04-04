В то же время киргизский Нацбанк заявил, что возможность обмена денежными переводами между киргизскими и российскими банками сохраняется. Также ранее стало известно, что крупнейший в Казахстане банк — Halyk Bank — приостановил обслуживание карт «Мир» с 26 февраля.

Киргизский Межбанковский процессинговый центр, оператор национальной платёжной системы "Элкарт", объявил о прекращении работы банков Киргизии с картами системы "Мир". Это значительное событие, оказывающее влияние на финансовую инфраструктуру страны и её связи с российскими финансовыми институтами.

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В результате введения санкций Минфином США против АО "НСПК", оператора платёжной системы "Мир", банки Киргизии решили минимизировать свои риски и прекратить работу с картами "Мир". Это решение было принято с целью избежать возможных вторичных санкций.

Сегодня пользователи карт "Мир" в Киргизии больше не могут осуществлять операции переводов с карты на карту, оплачивать в терминалах или снимать наличные в банкоматах. Это создаёт неудобства для пользователей, которые привыкли использовать эти карты для различных финансовых операций.

Однако, несмотря на прекращение обслуживания карт "Мир", киргизским и российским банкам по-прежнему доступна возможность обмена денежными переводами между собой. Это может осуществляться через мобильные приложения коммерческих банков или системы денежных переводов без открытия счёта.

Прекращение обслуживания карт "Мир" в Киргизии отражает важные изменения в финансовой сфере страны, обусловленные введением санкций против оператора платёжной системы. Несмотря на это, пользователи имеют альтернативные возможности для осуществления финансовых операций, что делает ситуацию немного лучше.