В истории «ВКонтакте» главным мемом стала фраза «Дуров, верни стену!», которая звучала много лет после изменения дизайна в 2010 году, которое огорчило многих пользователей.

Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте, вновь в центре внимания после публикации, которая привлекла внимание многих пользователей. В своем Telegram-канале он продемонстрировал концепт, который, может быть намеком на возвращение стены - функции, о которой мечтали многие пользователи ВК с 2010 года. Кто не знает, именно в этом году был изменен дизайн социальной сети Вконтакте, после негодования многих пользователей в сети зародились мемы связанные с этой ситуацией.

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На самом изображении стена находится в мессенджере Telegram, что уже интереснее. Стена появится в Telegram? Есть большая вероятность того, что данное изображение – это всего лишь первоапрельский розыгрыш. Данная функция пока еще никуда не добавлена. Не стоит забывать, Павел Дуров продал свою долю в "ВКонтакте" генеральному директору "Мегафона" в начале этого года.