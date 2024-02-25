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Финансовый портфель
Роберт Кийосаки о биткоине: "Я буду рад купить ещё больше на падении"
Распродажа ("Sale") — моё любимое слово из четырёх букв, — Кийосаки.

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Роберт Кийосаки, известный своими взглядами на личные финансы и инвестиции, поделился мнением относительно возможного будущего биткоина (BTC) и других активов. Он является ярым сторонником криптовалюты и выражает уверенность в ее потенциале.

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В ответе на вопросы о возможном крахе биткоина, Кийосаки не утратил оптимизма. "Я буду рад купить ещё больше на падении," - заявил он. Эта тактика, согласно Кийосаки, также применима к другим ценным металлам, таким как золото и серебро.

Прежде Кийосаки прогнозировал, что биткоин достигнет новых высот к 2023 году, чему способствует снижение стоимости доллара США. Однако, пересмотрев свою точку зрения, он предполагает, что к июню 2024 года цена биткоина, вероятно, достигнет отметки в $100 000.

Вместе с оптимистичными взглядами на криптовалюты, Кийосаки продолжает предупреждать о возможном крахе фондового рынка. Он обвиняет Федеральную резервную систему в дестабилизации экономики и девальвации валюты страны.

Взгляды Роберта Кийосаки на биткоин и инвестиции представляют собой комбинацию оптимизма и стратегического подхода к рынку. Его уверенность в потенциале криптовалюты и критика текущей финансовой политики делают его точку зрения важным элементом обсуждения для инвесторов и участников рынка.

#биткоин #btc #новости криптовалюты #новости криптовалют #роберт кийосаки
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