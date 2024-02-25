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Финансовый портфель
Дональд Трамп предпочитает доллар, но готов смириться с платежами в биткоинах
Он [биткоин] лишает себя жизни, поэтому, вероятно, придётся ввести какое-то регулирование… однако многие его используют. Я всё чаще вижу людей, желающих платить в биткоине. Так что я могу с этим смириться, так или иначе. Мне всегда нравилась одна действительно мощная вещь, и она называется доллар, – сказал Дональд Трамп.

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В ходе интервью на канале Fox News в период предвыборной кампании, Дональд Трамп высказал свое мнение о биткоине и долларе США. Вопрос о разумности использования биткоина, учитывая растущий интерес к нему, заинтересовал многих. Трамп, будучи кандидатом от республиканской партии, отметил, что хотя "многие люди используют биткоин", он всегда высоко ценил доллар.

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Трамп выразил мнение о возможном введении регулирования для биткоина, отметив, что это может быть необходимо из-за ряда проблем. Однако, он также признал, что наблюдает увеличение числа людей, готовых использовать криптовалюту для оплаты, и готов примириться с этим фактом.

Одним из значимых событий, влияющих на обсуждение биткоина, стало одобрение спотовых биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это решение привлекло новых инвесторов, которые ранее не имели опыта работы с криптовалютами. Многие рассматривают данное одобрение как шаг в направлении легализации и признания криптовалют.

Однако, не все оценили одобрение ETF положительно. В Европейском центральном банке это событие сравнили с "новым платьем голого императора" (где биткоин играет роль голого императора), подчеркивая, что биткоин, по их мнению, не является эффективной глобальной цифровой валютой из-за проблем с обработкой платежей.

Трамп, несмотря на свою критику биткоина, является обладателем криптовалютных активов на сумму около 500 000$. Это свидетельствует о том, что он, вероятно, видит в криптовалютах потенциал в качестве инвестиции.

Взгляды Трампа на биткоин и доллар отражают разнообразие мнений в финансовом мире. Его поддержка доллара и осторожный подход к биткоину создают бурное обсуждение о будущем криптовалютного рынка и его регулировании.

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