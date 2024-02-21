Потенциальное спот-одобрение ETH ETF повысит привлекательность второй по величине криптовалюты среди более консервативных инвесторов.

Цена Эфира (ETH), внутреннего токена Ethereum, преодолела отметку в 3 000$ впервые с апреля 2022 года. Этот значительный рост отражает стабильное укрепление Эфира на рынке криптовалют.

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В последние 24 часа цена Эфира выросла на 1,6%, а за последнюю неделю - более чем на 12%, обгоняя другие криптовалюты, согласно данным CoinGecko. Это свидетельствует о стремительном движении криптовалютного рынка вверх.

Цена биткоина также показывает положительную динамику: за последние 24 часа она увеличилась на более чем 2%, приблизившись к отметке в 53 000$. Индекс CoinDesk 20 (CD20) за тот же период времени вырос на 0,65%.

С начала 2024 года цены на основные криптовалютные токены значительно превысили уровни 2023 года. Эфир вырос почти на 30%, опередив биткоин на 22%. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены Эфира, с целью достижения уровня в 3 500$ в ближайшее время.

Трейдеры ориентируются на увеличение цены Эфира до $3 500 как на следующий уровень сопротивления. Участники рынка ожидают, что спотовые биржевые фонды ETH (ETF) могут получить одобрение от американских регуляторов. Одобрение спотовых биржевых фондов ETH (ETF) может значительно увеличить привлекательность Эфира среди более консервативных инвесторов. Аналогично, как новые биткоин-фонды ETF, дебютировавшие в прошлом месяце, привлекли массовые инвестиции.

Кенни Хирн, главный инвестиционный директор SwissOne Capital, выразил оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего роста цены Эфира. По его словам, рынок криптовалют может ожидать продолжения восходящего тренда, приближающего цену ETH к отметке в районе $3 600. Этот прогноз основан на наблюдении за динамикой альткоинов.

Этот рост цены Эфира (ETH) отражает уверенное развитие криптовалютного рынка и подчеркивает растущий интерес к этому активу со стороны инвесторов. В ближайшем будущем ожидается продолжение этой положительной динамики, что делает Эфир одним из наиболее привлекательных активов для инвестирования.