Vizio продаёт телевизоры среднего класса, большинство из которых оснащены операционной системой SmartCast. Телевизоры предлагают покупателям бесплатный контент, который поддерживается за счёт рекламы. Тем временем Walmart предлагает телевизоры собственного бренда ONN, но эти телевизоры очень недорогие, они продаются по цене менее $500.

Walmart, один из ведущих ритейлеров, решил приобрести производителя умных телевизоров Vizio за $2,3 миллиарда. Несмотря на то, что Walmart уже давно занимает лидирующие позиции среди продавцов телевизоров Vizio, компания считает, что это приобретение поможет им расширить свои возможности в сфере рекламного бизнеса и быстро увеличить его масштабы. Однако сделка находится на стадии ожидания одобрения со стороны регулирующих органов.

реклама

Vizio специализируется на производстве телевизоров среднего класса, многие из которых оснащены операционной системой SmartCast. Эти телевизоры предлагают пользователям доступ к бесплатному контенту, который финансируется за счет рекламы. Недавно компания обновила свою линейку продуктов, внедрив более интуитивный пользовательский интерфейс, а также уменьшив скорость запуска и переключения приложений.

С другой стороны, Walmart также предлагает телевизоры собственного бренда ONN, но они отличаются своей низкой ценой, часто продаваясь за менее чем $500. Вице-президент Walmart, Сет Даллэр, выразил уверенность в значимости объединения этих двух бизнесов, подчеркнув, что компания стремится переосмыслить взаимосвязь между розничной торговлей и развлечениями.

«Наша технология поможет внедрить масштабную подключённую телевизионную рекламную платформу к Walmart Connect», — добавил генеральный директор Vizio, Уильям Ван.

Это приобретение представляет собой стратегически важный шаг для Walmart, позволяя компании расширить свои возможности в сфере рекламы и развлечений, что открывает новые перспективы для ее развития на рынке телевизионных технологий.