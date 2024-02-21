Ранее МТС закупал цифровые карты у внешних поставщиков, а специалисты компании визуально оценивали топографические изменения местности и застройки на основе спутниковых данных и вручную вносили изменения в цифровую модель.

МТС, ведущий российский оператор связи, вышел на новый уровень, представив первую в России геоплатформу, разработанную с применением искусственного интеллекта. Это инновационное решение обеспечивает создание и обновление цифровых 3D-карт местности, значительно улучшая процесс выбора местоположений для базовых станций.

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Ранее МТС приобретал цифровые карты у внешних поставщиков, после чего специалисты компании вручную вносили изменения в цифровую модель, основываясь на визуальной оценке топографических особенностей местности и спутниковых данных. Этот процесс требовал значительных временных и финансовых затрат.

С появлением новой геоплатформы МТС процесс обработки актуальных спутниковых снимков значительно оптимизирован благодаря применению нейронных сетей. Нейросеть осуществляет визуальный анализ и трехмерную идентификацию объектов, ускоряя процесс векторизации объектов почти в десять раз.

Алгоритмы нейросети автоматически оценивают высоту зданий и их конфигурацию, что позволяет создавать точные 3D-модели местности. Благодаря этому процесс планирования новой сети или модернизации существующей становится более быстрой и эффективной.

Геоплатформа МТС с использованием искусственного интеллекта открывает новые возможности для оператора связи в области создания и обновления цифровых 3D-карт местности. Автоматизация процесса выбора местоположений базовых станций приводит к повышению эффективности и улучшению качества услуг мобильной связи, что сделает жизнь абонентов более комфортной и связанной.