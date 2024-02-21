Представитель группировки под ником LockBitSupp утверждает, что ФБР взломало их, используя PHP-уязвимость. Предположительно речь идет об эксплуатации CVE-2023-3824.

СМИ уведомили о том, что даркнет-сайты, принадлежащие известной хакерской группировке LockBit, перешли под контроль Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. Эта новость оказалась неожиданной и весьма значимой в контексте борьбы с киберпреступностью. Различные источники, включая Bleeping Computer, сообщили о решимости правоохранительных органов продолжить операцию Cronos, в рамках которой произошел захват даркнет-ресурсов LockBit.

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Согласно представителям правоохранительных органов, сотрудничающим с различными информационными агентствами, операция Cronos, в ходе которой были приняты меры по захвату даркнет-ресурсов, проводилась при активном участии ФБР, Европола и коллег из 11 стран. В настоящее время подробности операции остаются под секретом, однако официальные представители обещают предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Представитель группировки под ником LockBitSupp заявил, что американское ФБР сумело взломать их ресурсы, воспользовавшись уязвимостью в PHP. Согласно его словам, речь идет об эксплуатации уязвимости CVE-2023-3824. Кроме захвата сайта утечек, правоохранительные органы добились отключения "партнерской" панели LockBit, что, вероятно, значительно ослабило деятельность группировки.

LockBit, появившаяся в 2019 году, довольно быстро стала одной из наиболее активных хакерских группировок. Среди их жертв оказались такие крупные организации, как производитель автомобильных шин Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов быстрого питания Subway, Bank of America, налоговая служба Италии и многие другие.

В начале 2020 года группировка привлекла внимание мировой общественности, выложив в открытый доступ данные пользователей криптовалютной биржи BTC-Alpha и объявив о краже информации более 100 000 клиентов платформы PayBito.

По данным Recorded Future, LockBit совершила не менее 2300 атак по всему миру. Оценки CISA показывают, что только американские компании были вынуждены выплатить группировке более $91 млн в качестве выкупов за возврат зашифрованных данных.

Этот захват даркнет-ресурсов LockBit признан одним из наиболее значимых успехов в борьбе с киберпреступностью за последние месяцы. Он подчеркивает важность сотрудничества между правоохранительными органами разных стран в расследовании и борьбе с угрозами в онлайн-среде. Несмотря на успех операции Cronos, у правоохранительных органов остается много работы по обеспечению безопасности в сети, и только совместными усилиями можно противостоять подобным угрозам в будущем.