eBay намерен покинуть рынок NFT, это подтверждается сокращением персонала NFT-маркетплейса KnownOrigin.

eBay, один из гигантов электронной коммерции, принял решение изменить свой путь в отношении невзаимозаменяемых токенов (NFT) и, вероятно, отказаться от этого направления в ближайшем будущем.

реклама

Компания приняла решение сократить более 30% персонала на своем NFT-маркетплейсе KnownOrigin, которым она обладает с момента его приобретения в июне 2022 года.

После этого eBay приобрел платформу TCGplayer, специализирующуюся на коллекционных карточках, за $295 миллионов, расширяя свою деятельность в сфере цифровых товаров.

Ранее eBay разрешал своим пользователям торговать NFT. В мае 2022 года компания запустила коллекцию невзаимозаменяемых токенов в партнерстве с OneOf.

Недавно eBay уволил главу стратегии в области Web3 Стефани Мур и сооснователя KnownOrigin Дэвида Мура. Предполагается, что отношения между eBay и NFT-проектом испортились, и компания отказалась от всех связанных с цифровым искусством планов.

В сообщении для коллег Мур заявила, что наблюдать за масштабами увольнений внутри команды «было жестоко». Другие сотрудники KnownOrigin также высказывались о "отсутствии руководства и стратегии сокращений" со стороны eBay.

Согласно CoinGecko, оборот невзаимозаменяемых токенов в 2023 году сократился на 55,1%, составив $11,8 миллиарда. Большая часть этой суммы, в размере 72,3%, приходится на NFT на Ethereum.

Эти изменения не уникальны для eBay. В ноябре маркетплейс OpenSea также сократил 50% своего штата в связи с пересмотром бизнес-стратегии. Также в октябре Yuga Labs, стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club, объявила о сокращениях персонала, сосредоточившись на своем собственном метавселенной Otherside.

Решение eBay о сокращении инвестиций в область NFT может отражать изменения в спросе и интересах потребителей. Однако, с учетом быстрого развития технологий и рыночных условий, нельзя исключать возможности внезапных изменений в стратегиях компаний.