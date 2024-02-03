«Очевидно, что правило SEC препятствует росту авторитетных и регулируемых фирм, не позволяя им предоставлять американцам столь необходимые услуги на рынке криптовалют», – Перианн Боринг.

Сенаторы Уайли Никель и Синтия Ламмис вместе с членом Палаты представителей Майком Флудом вступили в группу, поддерживающую важные изменения в законодательстве. Инициаторы поправок считают, что принятие неотложных решений Конгрессом окажет существенное воздействие на мнение общества и деятельность крупных бизнесов в сфере криптовалют.

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На данный момент SEC обладает полномочиями требовать от кредитно-финансовых учреждений не только отражение эквивалентных обязательств по каждому цифровому активу в их балансах, но и включение их в резервы средств для обеспечения обязательств перед клиентами.

Со стороны представителей рынка цифровых активов поступили широкие нарекания в адрес SEC из-за требования, которое, по их мнению, подрывает операционную жизнеспособность кастодиальных сервисов. Генеральный директор Палаты цифровой торговли, Перианн Боринг, высказала свое мнение по предложению сенаторов, отметив, что правила SEC ограничивают возможности роста авторитетных и регулируемых фирм, затрудняя им предоставление необходимых услуг американским клиентам на рынке криптовалют.

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На недавнем заседании сенатор Элизабет Уоррен, выступая противником инноваций в области криптовалют в американском Конгрессе, обращалась к банковскому комитету Сената с призывом поддержать ее предложение закона о противодействии незаконному использованию цифровых активов.



Эти законодательные изменения стали фокусом внимания, создав волнение в сфере криптовалют. Предстоящие решения Конгресса могут оказать значительное влияние на рынок, а борьба за баланс между регулированием и инновациями продолжится.