Уровень ущерба от мошенничества и взломов в шесть раз превысил показатель за январь 2023 года и практически втрое превзошел соответствующее значение за декабрь.

В течение января криптопроекты по всему миру столкнулись с серьезными вызовами в виде хакерских атак и мошенничества, приведшими к потере около $126,8 млн. Это зафиксировано в отчете от Immunefi, который охватывает 19 различных инцидентов. Давайте рассмотрим подробности.



Основной объем ущерба пришелся на 14 случаев эксплойтов и взломов, общая сумма которых составила $122,8 млн, что составляет 96,8% от общих потерь за январь. Наиболее значительным инцидентом стала атака на кроссчейн-мост Orbit Bridge, в результате которой злоумышленники вывели активы на сумму ~$81,5 млн. Компания Ozys, разрабатывающая протокол, подозревает бывшего сотрудника в причастности к взлому.



В январе платежный сервис CoinsPaid потерял $7,5 млн из-за инцидента с кибербезопасностью. В июле 2023 года атака, вероятно, проведенная хакерами из группировки Lazarus Group из Северной Кореи, привела к ущербу в размере $37 млн.



Среди других криптопроектов, пострадавших в январе, стоит выделить взломы GMEE ($15 млн), Gamma Strategies ($6,2 млн) и Radiant Capital ($4,5 млн). Каждый из этих случаев представляет значительный ущерб для проектов.



Эксперты Immunefi подчеркивают, что все 100% инцидентов в январе произошли в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Ethereum и BNB Chain занимают 58% случаев - шесть и пять соответственно. Другие криптосети, такие как Arbitrum, Solana, Polygon, Conflux Network и Optimism, также оказались затронутыми.



По итогам января 2024 года становится ясно, что безопасность криптопроектов требует особого внимания. Защитите свои активы, следите за обновлениями безопасности и реагируйте на угрозы быстро. Помните, что внимательность к безопасности - залог успешной деятельности в мире криптовалют.