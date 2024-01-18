Woo X перешла от одного поставщика ликвидности к разнообразной экосистеме в третьем квартале прошлого года и планирует запустить программу Designated Market Maker (DMM) для спотовых рынков в первом квартале 2024 года.

Woo объявила, что закрыла раунд финансирования на $9 миллионов от ряда маркет-мейкеров на платформе, чтобы улучшить ликвидность на своей бирже WOO X.

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«Мы очень рады сообщить о расширении отношений маркет-мейкеров с WOO X после запуска нашей программы DMM в августе прошлого года. Примечательно, что эти ведущие маркет-мейкеры коллективно внесли финансирование в размере $9 миллионов, что подчеркивает их уверенность в нашей платформе», — заявил в своем сообщении соучредитель Woo Джек Тан.

«Мы ожидаем, что ликвидность на WOO X существенно улучшится в ближайшие несколько месяцев, начиная с рынков бессрочных фьючерсов BTC и ETH и расширяясь до бессрочных фьючерсов на альткойны», — продолжил он. В повышении участвуют Wintermute и Amber, а также другие известные поставщики ликвидности.

В третьем квартале прошлого года WOO X заявила, что перешла от одного поставщика ликвидности — Kronos Research — к разнообразной экосистеме и планирует запустить программу Designated Market Maker (DMM) для спотовых рынков в первом квартале 2024 года.

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Тан сказал, что Woo планирует использовать средства для глобальной экспансии, разработки продуктов и соблюдения нормативных требований, а также обеспечить приоритет интересам поставщиков ликвидности над привлечением капитала, уделяя особое внимание участию маркет-мейкеров, а не традиционных венчурных капиталистов.