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Wildberries активно взаимодействует с продавцами, чьи товары пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. В письмах, отправленных маркетплейсом, предлагается отказаться от компенсации за утраченные товары в знак солидарности и поддержки в трудные времена.
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Некоторые продавцы уже высказали желание не требовать компенсацию за свои утраченные товары, призывая к солидарности в трудные времена. Wildberries выражает глубокую благодарность этим продавцам за их понимание и поддержку.
Чтобы поддержать инициативу и отказаться от компенсации, продавцам нужно связаться с сотрудниками Wildberries через службу поддержки (раздел "Недельные оплаты", тема "Отказ от компенсации Шушары") и указать артикулы и количество утраченных товаров.
Напомним, 13 января один из ключевых складов Wildberries в Шушарах стал жертвой пожара. Начиная с 15 января, компания активно начала процесс выплат компенсаций пострадавшим продавцам.
Как дополнительный шаг в сторону восстановления, Wildberries обещает оперативно открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге.