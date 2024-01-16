"Мы видим, что некоторые из вас обращаются к нам с предложением не компенсировать их товары, которые были утрачены на складе в Шушарах. В связи с этим мы хотели бы выразить большую благодарность и признательность вам за понимание в эти непростые времена. Если вы также приняли решение об отказе от подобной компенсации или ее части, просим написать нам в поддержку (Категория «Недельные оплаты» - тема «Отказ от компенсации Шушары») и указать в обращении артикулы и количество товара, о котором идет речь", — Wildberries.

Wildberries активно взаимодействует с продавцами, чьи товары пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. В письмах, отправленных маркетплейсом, предлагается отказаться от компенсации за утраченные товары в знак солидарности и поддержки в трудные времена.

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Некоторые продавцы уже высказали желание не требовать компенсацию за свои утраченные товары, призывая к солидарности в трудные времена. Wildberries выражает глубокую благодарность этим продавцам за их понимание и поддержку.

Чтобы поддержать инициативу и отказаться от компенсации, продавцам нужно связаться с сотрудниками Wildberries через службу поддержки (раздел "Недельные оплаты", тема "Отказ от компенсации Шушары") и указать артикулы и количество утраченных товаров.

Напомним, 13 января один из ключевых складов Wildberries в Шушарах стал жертвой пожара. Начиная с 15 января, компания активно начала процесс выплат компенсаций пострадавшим продавцам.

Как дополнительный шаг в сторону восстановления, Wildberries обещает оперативно открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге.

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