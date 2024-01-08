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Cooler Master выпустит блок питания, способный питать систему из четырех видеокарт GeForce RTX 4090
Компания Cooler Master представит новую линейку высокопроизводительных блоков питания под названием X Mighty. Cooler Master уже выпустила модель X Mighty 2000 Platinum с мощностью 2000 Вт и готовит к выпуску модель с мощностью 2800 Вт.

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Cooler Master готовится порадовать пользователей новой серией блоков питания X Mighty. Недавно представленная модель X Mighty 2000 Platinum, обладающая высокой мощностью в 2000 Вт, уже вызвала значительный интерес. Но это еще не все — к анонсу готовится выпуск более мощной модели с потрясающей мощностью в 2800 Вт.

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По информации от производителя, блок питания X Mighty 2800 Вт способен обеспечить энергией систему, состоящую из двух процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также четырех видеокарт GeForce RTX 4090. Для лишь одних видеокарт в подобной конфигурации потребуется до 1800 Вт мощности.

Система охлаждения блоков питания Cooler Master X Mighty включает в себя вентилятор Mobius, а также радиатор и теплопроводящие трубки. Продукция использует передовые компоненты от компании Infineon, обеспечивающие высокое качество и надежность.

Все блоки питания серии X Mighty соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0. Они обладают цифровым управлением, позволяя в реальном времени контролировать температуру, уровень нагрузки и скорость вентилятора. Для этого новые продукты оснащены PMBUS (шиной управления питанием) и USB-разъемом. Для мониторинга и управления работой блока питания производитель предоставляет фирменное программное обеспечение MasterCTRL.

Модель X Mighty 2800 оснащена четырьмя разъемами питания 12VHPWR и шестью обычными 6+2-контактными коннекторами PCIe. Известно, что при отсутствии доступного родного разъема 12VHPWR у видеокарты GeForce RTX 4090 есть возможность работы через специальный переходник, поставляемый в комплекте.

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О стоимости и дате поступления новинок в продажу пока нет информации от компании Cooler Master. Однако, ожидается, что эти новые мощные блоки питания с их высокими техническими характеристиками станут заметной покупательской находкой для профессионалов и энтузиастов в области высокопроизводительных систем.

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