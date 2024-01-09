Хакеры, использующие фрагмент кода для получения доступа к закрытым ключам Ethereum-адресов, за шесть месяцев украли криптовалюту на $60 млн. Об этом предупредил ончейн-сыщик ScamSniffer. В Zengo утверждают, что их кошелек «не содержит уязвимости сид-фразы» и не сохраняет файлы хранилища ключей. При этом в ходе создания адреса пользователям не нужно копировать исходные слова.

Разработчики Zengo Wallet объявили о запуске довольно уникального события в мире криптовалют, предлагая хакерам возможность взломать их криптокошелек, в котором будет храниться огромная сумма в BTC.

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Соревнование, начиная с 9 января, будет продолжаться в течение 15 дней, где участникам предстоит попытаться взломать адрес целевой учетной записи. Изначально на балансе кошелька будет 1 BTC, сумма будет постепенно увеличиваться.

Детали челленджа

Дата Событие Сумма BTC 9 января Раскрытие адреса целевой учетной записи 1 BTC 14 января Добавление 4 BTC и раскрытие одного «фактора безопасности» 5 BTC 21 января Увеличение призового фонда на 5 BTC и раскрытие второго «фактор безопасности» 10 BTC 24 января 18:00 Завершение челленджа -





Механизм безопасности Zengo Wallet

Zengo Wallet применяет технологию многосторонних вычислений (MPC) для подписания транзакций, обеспечивая высокий уровень безопасности. Вместо обычной генерации закрытого ключа, кошелек создает две отдельные «секретные папки», распределенные между мобильным устройством пользователя и системой MPC.

Трехфакторная аутентификация представляет дополнительный уровень защиты, что делает взлом крайне сложным.

Уязвимости и защита криптокошельков Zengo

В прошлом из-за инцидентов связанных с уязвимостями криптокошельков хранение криптовалюты на некоторых из них было небезопасным. Zengo активно изучает актуальные угрозы и разрабатывает меры защиты, чтобы обезопасить пользователей от потенциальных атак на их криптокошельки Zengo.

Заключение Челлендж от Zengo Wallet не только демонстрирует их уверенность в безопасности, но и позволяет обозревать криптосообществу различные методы защиты.

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Челлендж Zengo Wallet для хакеров представляет интересное событие, подчеркивающее необходимость надежной безопасности в мире криптовалют. Защита активов становится все более важной, и разработчики Zengo Wallet активно работают над инновационными подходами, чтобы обезопасить пользователей.