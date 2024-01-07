Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 524,18 EH/s. Диапазон между блоками — менее 10 минут. Согласно Glassnode, 5 января сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достигал 537 EH/s. На момент написания он составляет 545 EH/s.

Недавний перерасчет сложности майнинга биткоина привел к увеличению показателей. Новые значения хешрейта и динамика блоков вызывают интерес в индустрии криптовалют. Сложность майнинга биткоина увеличилась на 1,6%. Обновление показателя произошло до отметки 73,2 T.

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Следует отметить, что средний хешрейт за последний период и интервал между блоками стали предметом обсуждения в сообществе. Показатели указывают на определенные изменения в процессе майнинга.

Согласно Glassnode, данные о хешрейте представляют собой динамичную картину. Стоимость хэшрейта на момент написания составляла $84,6 за каждый петахеш. Значения скользящего среднего меняются, создавая основу для прогнозов и анализа текущей ситуации на рынке.

Рост доходов майнеров, особенно за последний год, привлекает внимание. Доход, полученный биткоин-майнерами от комиссий, увеличился на 400%. Среднесуточный объем получаемых средств превысил отметку в $2 млн. Увеличение инвестиций в майнинговые инфраструктуры свидетельствует о росте интереса к добыче биткоина. Akron Energy привлекла $110 млн для увеличения мощностей своих дата-центров, в основном для майнинга первой криптовалюты.

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В целом, эти изменения сложности майнинга и рост интереса к инвестированию в инфраструктуру демонстрируют динамичность рынка криптовалют и его привлекательность для инвесторов.