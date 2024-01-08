Криптовалюты давно привлекают внимание общественности. Недавно неизвестный пользователь произвел удивительную транзакцию на сумму, эквивалентную почти $1,2 млн по текущему обменному курсу, отправив 26,91 BTC на кошелек, предположительно принадлежащий Сатоши Накамото, создателю биткоина.

Криптовалюты давно привлекают внимание общественности. Недавно неизвестный пользователь произвел удивительную транзакцию на сумму, эквивалентную почти $1,2 млн по текущему обменному курсу, отправив 26,91 BTC на кошелек, предположительно принадлежащий Сатоши Накамото, создателю биткоина.

реклама

Транзакция была разбита на несколько частей, средства отправлены из разных источников. Интересно отметить, что значительная часть средств была переведена с кошелька, принадлежащего Binance, как отмечено на платформе Arkham Intelligence.

Генезис-кошелек, предположительно принадлежащий Сатоши, в настоящее время удерживает более 99 BTC, что приблизительно равняется $4,4 млн. Но эти средства оставались нетронутыми с момента исчезновения Сатоши в 2010 году.

Эксперты высказали разные мнения. Директор Coinbase, Конор Гроган, считает, что это либо "пробуждение" Сатоши, либо нечто необычное. Он предположил, что это может быть странным маркетинговым ходом в контексте потенциального одобрения спотового биткоин-ETF.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это событие вызвало множество спекуляций и аналитических размышлений. Открытыми остаются вопросы о возможном возвращении Сатоши Накамото и скрытых мотивах, стоящих за этими транзакциями.