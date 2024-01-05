Смерть Мамдуха Лулу, высокопоставленного командира "Исламского джихада", произошла в результате удара беспилотного летательного аппарата израильской армии в секторе Газа. Операция ЦАХАЛа и ШАБАКа направлена на ликвидацию Лулу, ответственного за деятельность движения.

Смерть высокопоставленного командира палестинского движения "Исламский джихад", Мамдуха Лулу, стала результатом удара беспилотного летательного аппарата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Эту информацию подтвердила пресс-служба израильских вооруженных сил.

реклама

ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) провели операцию по ликвидации Мамдуха Лулу, ответственного за деятельность регионального оперативного штаба движения "Исламский джихад" в северной части палестинского анклава. Он был уничтожен атакой беспилотника после разведывательной операции, выявившей его местонахождение. Израильские военные утверждают, что Лулу поддерживал тесные связи с высшим руководством "Исламского джихада", включая лидеров за пределами сектора Газа, и был ответственен за многочисленные атаки на израильтян.

Тем не менее, несмотря на активные действия израильской армии в секторе Газа, контроль над анклавом полностью не установлен. Сопротивление со стороны движения ХАМАС и других радикальных организаций продолжается, что затрудняет усилия ЦАХАЛа в обеспечении безопасности региона.

На фоне этого конфликта мирное население сектора Газа страдает. По данным министерства здравоохранения Палестины, число жертв среди мирного населения превышает 22 тысячи человек. Израильские власти игнорируют протесты мировой общественности и обвиняют международные организации в поддержке палестинцев.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это показатель непрекращающегося напряжения в регионе, подчеркивающий сложность и неоднозначность ситуации на Ближнем Востоке.