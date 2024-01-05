Правительство США управляет около 200 000 BTC, сейчас оцениваемых в $8,4 млрд, что значительно больше, чем было ранее. Большая часть этой суммы - 207 189 BTC - была конфискована с даркнет-площадки Silk Road и связана с хакером Джеймсом Чжуном.

Согласно информации от Blockworks, правительство США управляет около 200 000 BTC, что в настоящее время оценивается в $8,4 млрд. Эта сумма значительно увеличилась с момента последнего отчёта, когда она составляла $5 млрд. Рост цены биткоина сыграл значимую роль в увеличении стоимости криптовалютных резервов.

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207 189 BTC были конфискованы с даркнет-маркетплейса Silk Road, ассоциируются с хакером Джеймсом Чжуном и инцидентом взлома биржи Bitfinex в период с 2020 по 2022 год. Менее 5% (9861 BTC) были проданы в марте прошлого года по цене в среднем $21 800 за биткоин.

В судебных документах отражено намерение правительства США продать оставшиеся 41 491 BTC, конфискованные у Джеймса Чжуна. Этот инцидент связан с его незаконными действиями на даркнет-площадке Silk Road. Остальные средства будут ликвидированы по частям в течение года, с учетом развития ситуации с Чжуном.

Специалисты Blockworks предполагают, что правительство США снова выставит на продажу связанные с Silk Road биткоины в ближайшие месяцы. Важно отметить, что последние маневры по продаже криптовалютных активов, связанных с Silk Road, были активизированы в июле.

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Апелляционный суд США также утвердил конфискацию 69 370 BTC, а также эквивалентного количества форков Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold, принадлежавших Silk Road.