Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан оштрафовало Binance

Агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания
+

реклама

Криптовалютная биржа Binance попала под пристальное внимание Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан. Представители агентства, выявили несколько серьезных нарушений, исходя из Положения о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.

реклама



Нарушения, обнаруженные Национальным Агентством:

1. Оказание услуг гражданам Узбекистана по операциям с криптовалютами

Агентство выявило факты предоставления гражданам Узбекистана возможности совершать операции с криптовалютами.

реклама



2. Операции с анонимными и незаконно полученными средствами

Были обнаружены транзакции с анонимными монетами и криптоактивами, полученными из незаконных источников.

3. Юридический статус и размещение серверов

Binance не является юридическим лицом, зарегистрированным в Узбекистане, и не имеет серверов на территории страны.

реклама



4. Несоблюдение требований законодательства

Компания не соблюдает законодательство о криптоактивах, противодействии легализации доходов из преступной деятельности, финансирования терроризма и использовании персональных данных.

5. Неполнота информации и отсутствие финансовых гарантий

Отсутствует информация о запрете участием в уставных фондах компаний, указанных в законодательстве, а также о недостаточных финансовых гарантиях.

реклама



6. Отсутствие формирования уставного фонда в местном банке

Согласно требованиям, часть уставного фонда провайдеров криптовалютных услуг должна храниться на отдельных счетах в местных банках. Binance не выполнила это требование.

Успехи в лицензировании и сборов

Напомню, в течение 2022 года пять лицензированных компаний криптовалютного рынка Узбекистана внесли в бюджет значительную сумму - 3,5 млрд сумов (свыше $310 000). Это стало возможным благодаря новой системе лицензирования и введению фиксированных сборов за деятельность в этой сфере.

В настоящее время лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получили биржа UzNEX и четыре обменника: Crypto Trade NET, Crypto Market, Crypto Express и Coinpay.

В соответствии с законодательством, провайдеры криптовалютных услуг уплачивают ежемесячные фиксированные сборы. Биржи обязаны платить 400 БРВ (120 млн сумов или около $10 600), а обменники - 20 БРВ (6 млн сумов или примерно $532). 80% этих сборов идут в бюджет, оставшиеся 20% - на счета Агентства в коммерческом банке.

Особенности налогообложения

Операции с криптовалютами, как для юридических, так и для физических лиц, включая нерезидентов, не облагаются налогами.

В 2022 году Национальное агентство перспективных проектов ввело регистрацию для майнеров.

В прошлом году в стране был зарегистрирован первый эмитент NFT, а также два банка получили разрешение на выпуск криптокарт.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Осенью Национальное агентство перспективных проектов начало выдавать лицензии майнерам и криптодепозитариям.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

крипта binance криптобиржа криптавалюта узбекистан
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
26
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
8
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
2
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
3
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
8
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Партнерство Samsung Electronics и Red Hat привело к расширению экосистемы памяти CXL
+
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
2
Джефф Безос предложил всему человечеству «переехать» на космические станции
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
77
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
35
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
49
О советском ударном самолёте МиГ-27
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Alex Z
17:26
Zалужного теперь тоже в клоуны записали лол
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Александр Кошелев
17:24
Вот про него я и вспомнил, который 18,7х5,2 м, что дает возможность увеличить число выводимых спутников с 22 до 31 за раз. 40% приращение тоже неплохо, учитывая что расходуемая ступень также как и у F...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Alex Z
17:23
как будто что то изменится, если ракеты КНДРские. укросша клоуны такие клоуны.
В Киеве пока не могут подтвердить заявления американской власти о применении ВС РФ баллистических ракет производства КНДР
Китя.
17:22
На глянь. Удар РФ по Украине складам взрыв очень похож на ядерный. а почему на укре тв это не показывают. а потому что если выложишь такое видео на укре сразу схлопочешь срок 20лет. вот и свобода слов...
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Chihonya
17:16
Коллеги, полностью согласен, никаких жигулей, боже упаси, только православное майкопское, иначе возможны мутации и другие ужасные последствия.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Михаил Карасёв
17:13
Да знаете, у многих авто данная педаль пластиковая, а истории "ой я только поправила, а оно сломалось" сколько я видел, если бы это была массовая проблема, уже бы такой информационный фон был в интерн...
Китайский кроссовер Changan CS55 не выдержал российских морозов, утратив педаль газа
Игорь Шелахонов
17:08
Ощущение, что я с слабоумными общаюсь. Написал "подтвержденными видео и фото", а следом вопрос "КЕМ".
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Grigory Verstalin
17:08
Иш куда хватил! Кризис! У меня первая алиса при 800х600 подтормаживала когда-то
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Пешнин
17:05
Купил за 36к gigabyte 4060 и кайфую, трассировка, DLSS и генерация кадров (где требуется), в fullHD на ультрах везде больше 60 fps. Че ещё надо-то?)))
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Егор Шишкин
17:02
X100 набрал больше x100 pro, на нем параллельно фильмец по торренту качали?
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем