Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан оштрафовало Binance
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Криптовалютная биржа Binance попала под пристальное внимание Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан. Представители агентства, выявили несколько серьезных нарушений, исходя из Положения о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.
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Нарушения, обнаруженные Национальным Агентством:
1. Оказание услуг гражданам Узбекистана по операциям с криптовалютами
Агентство выявило факты предоставления гражданам Узбекистана возможности совершать операции с криптовалютами.
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2. Операции с анонимными и незаконно полученными средствами
Были обнаружены транзакции с анонимными монетами и криптоактивами, полученными из незаконных источников.
3. Юридический статус и размещение серверов
Binance не является юридическим лицом, зарегистрированным в Узбекистане, и не имеет серверов на территории страны.
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4. Несоблюдение требований законодательства
Компания не соблюдает законодательство о криптоактивах, противодействии легализации доходов из преступной деятельности, финансирования терроризма и использовании персональных данных.
5. Неполнота информации и отсутствие финансовых гарантий
Отсутствует информация о запрете участием в уставных фондах компаний, указанных в законодательстве, а также о недостаточных финансовых гарантиях.
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6. Отсутствие формирования уставного фонда в местном банке
Согласно требованиям, часть уставного фонда провайдеров криптовалютных услуг должна храниться на отдельных счетах в местных банках. Binance не выполнила это требование.
Успехи в лицензировании и сборов
Напомню, в течение 2022 года пять лицензированных компаний криптовалютного рынка Узбекистана внесли в бюджет значительную сумму - 3,5 млрд сумов (свыше $310 000). Это стало возможным благодаря новой системе лицензирования и введению фиксированных сборов за деятельность в этой сфере.
В настоящее время лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получили биржа UzNEX и четыре обменника: Crypto Trade NET, Crypto Market, Crypto Express и Coinpay.
В соответствии с законодательством, провайдеры криптовалютных услуг уплачивают ежемесячные фиксированные сборы. Биржи обязаны платить 400 БРВ (120 млн сумов или около $10 600), а обменники - 20 БРВ (6 млн сумов или примерно $532). 80% этих сборов идут в бюджет, оставшиеся 20% - на счета Агентства в коммерческом банке.
Особенности налогообложения
Операции с криптовалютами, как для юридических, так и для физических лиц, включая нерезидентов, не облагаются налогами.
В 2022 году Национальное агентство перспективных проектов ввело регистрацию для майнеров.
В прошлом году в стране был зарегистрирован первый эмитент NFT, а также два банка получили разрешение на выпуск криптокарт.
Осенью Национальное агентство перспективных проектов начало выдавать лицензии майнерам и криптодепозитариям.
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