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8 января компания Intel должна представить процессоры Intel Core i9-14900KS с бустом до 6,2 ГГц
Ожидается, что новинка потребует эффективной системы охлаждения и будет дорогой — базовая версия i9-14900K стоит $699.

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Intel планирует представить свои новейшие процессоры, Intel Core i9-14900KS, уже 8 января. Эти процессоры обещают удивительную характеристику - частоту буста выше 6 ГГц, что делает их первыми в своем роде. Особое внимание уделяется одноядерному бусту до 6,2 ГГц, но вопрос энергопотребления остается главным аспектом.

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Процессор i9-13900KS уже поразил своей энергоэффективностью. Однако последующий рефреш, представленный в виде i9-14900K, не смог значительно улучшить этот показатель. Ожидается, что новинка также потребует эффективной системы охлаждения, возможно, даже чиллера. Стоимость базовой версии i9-14900K составляет $699, что подразумевает, что отборные экземпляры будут еще более дорогими.

Полностью новое поколение процессоров Intel для настольных ПК следует ожидать только к концу текущего года. В это же время запланированы выпуски "камней" AMD Ryzen на архитектуре Zen 5. Ожидается, что данные модели также будут представлять значительные инновации и улучшения в производительности.

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Эта гонка мощности и эффективности становится все более захватывающей, а конечные потребители будут в выигрыше благодаря появлению новых, более мощных процессоров.

#intel #новости #процессор #техгология #intel core i9 #процессор intel
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