Криптовалютные кошельки от компании Ledger всегда были известны своей надежностью и безопасностью. Но после недавней хакерской атаки, компания принимает решительные меры для защиты пользователей от подобных инцидентов в будущем.

Криптовалютные кошельки от компании Ledger всегда славились надежностью и безопасностью. Теперь же, после последней резонансной хакерской атаки, компания предпринимает новые шаги для гарантированной защиты пользователей и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

реклама

Ledger не просто заявили о готовности покрыть убытки своих пользователей. Они также обещают обновить программное обеспечение на своих устройствах, чтобы предоставить более безопасные и защищенные функции. Эти обновления планируется завершить к июню 2024 года.

Одним из ключевых моментов в новом программном обеспечении является избавление от слепых подписей транзакций. Ранее пользователи кошельков Ledger не могли видеть всех деталей транзакции перед ее подтверждением, что стало причиной хакерских атак. Новое программное обеспечение предоставит пользователям возможность детального просмотра и проверки каждой транзакции непосредственно на устройстве перед ее подтверждением.

Команда разработчиков Ledger активно взаимодействует с децентрализованными приложениями для обеспечения максимальной прозрачности и безопасности финансовых транзакций. Это позволит пользователям кошельков Ledger ощущать уверенность при проведении операций с криптовалютами.

Кроме того, представители компании Ledger сообщили об успешном выявлении и удалении поддельного кода аппаратного криптокошелька Ledger Connect Kit. Этот шаг помог предотвратить серьезные последствия для множества криптосервисов и улучшить безопасность всей индустрии криптовалют.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти обновления и улучшения безопасности станут ключевыми моментами для пользователей криптовалютных кошельков Ledger, обеспечивая им не только защиту от потерь, но и уверенность в безопасности и надежности своих финансовых операций.