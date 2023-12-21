"Иркутскэнергосбыт" с начала текущего года активно противостоит незаконному майнингу, подав 794 иска в суд. За последние пять лет общее количество исков составило 1 882, из которых 1 074 были признаны судом действительными.

С начала текущего года компания "Иркутскэнергосбыт" активно противостоит незаконному майнингу, подав 794 иска в суд. Общее количество исков за последние пять лет составило 1 882, из которых 1 074 были признаны судом действительными. В результате судебных решений майнеров обязали выплатить более 480 миллионов рублей энергетической компании.

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Балконы, подвалы многоквартирных жилых домов и даже подсобные помещения на приусадебных участках часто становятся местами для незаконного майнинга. Некоторые майнеры проявляют творчество, размещая оборудование даже в собачьих будках и животных загонах.

Представители "Иркутскэнергосбыта" подчеркивают опасность подобной деятельности в бытовых условиях и на неподготовленных площадках. Частые случаи возгорания майнинговых ферм ставят под угрозу безопасность окружающих. Кроме того, высокое энергопотребление оборудования приводит к перегрузкам электрических сетей, вызывая сбои в подаче электроэнергии.

Ранее поступила информация о возможном значительном повышении тарифов на электроэнергию для майнеров со стороны Министерства энергетики. Это могло бы стать стимулом для их переезда в регионы с избытком энергии.

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Направленные усилия "Иркутскэнергосбыта" по борьбе с незаконным майнингом подчеркивают важность энергетической безопасности и необходимость соблюдения законодательства в области энергопотребления.