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Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
Вице-президент Tesla по разработке транспортных средств, Ларс Морави, в видео подробно объясняет каждый этап производства, начиная от рулонов нержавеющей стали и заканчивая формированием дверных панелей.

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Tesla Cybertruck отличается своим кузовом, выполненным из нержавеющей стали, и для его производства используются инновационные методы, включая гигантские прессы и специализированные лазеры.

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Видео, где вице-президент Tesla по разработке транспортных средств, Ларс Морави, детально объясняет каждый этап процесса, помогает понять, как рулоны нержавеющей стали превращаются в структурно прочные дверные панели. Находится данное видео на YouTube-канале Munro Live.

Один из ключевых этапов в процессе создания - использование специально разработанного лазера, который разрезает рулоны стали на листы с невероятной точностью до микрона. Этот лазер, созданный совместно с немецким производителем Schuler, представляет собой новаторское решение Tesla.

На заводе Tesla используется 21 специальная печь, разработанная шведской компанией AP&T, где нагревается материал до 900 градусов по Цельсию перед формовкой. Лист нержавеющей стали подвергается нагреву в печах и затем подается в штамповочный пресс, что позволяет получить дверные панели за считанные секунды.

Ларс Морави подчеркнул готовность Tesla к запуску производства Cybertruck в больших объемах. Однако ключевым остается вопрос - как сохранить высокие темпы производства и обеспечить неизменно высокое качество кузова автомобиля.

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Этот процесс, объединяющий передовые технологии и инженерные решения, делает кузов Cybertruck не только уникальным, но и функционально прочным, отвечая высоким стандартам Tesla.

#новости #технологии #tesla #cybertruck #тесла #новости технологий #кибертрак
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