Изменения в Tesla Theater вызвали интерес, когда ярлык для запуска Disney+ исчез без предупреждения. Это произошло после конфликта между Илоном Маском и генеральным директором Disney, Бобом Айгером.





Решение о удалении ярлыка для запуска приложения Disney+ из автомобилей Tesla после конфликта Илона Маска с генеральным директором Disney Бобом Айгером вызвало волну обсуждений среди владельцев Tesla. Что произошло и как это отразилось на пользователях?

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Пользователи автомобилей Tesla обнаружили, что ярлык для запуска приложения Disney+ исчез из Tesla Theater. Это коснулось тех, кто ранее не использовал данное приложение в автомобиле. Однако само приложение не было удалено, а лишь скрыто из Tesla Theater. Владельцы могут вернуть ярлык, просто посетив сайт Disney+ через автомобильный браузер.

Непонятно, стало ли удаление приложения ошибкой или преднамеренным действием после конфликта Маска и Айгера. Илон Маск высказался критически по отношению к Бобу Айгеру в связи с решением Disney приостановить рекламу на платформе X.

Согласно информации из Electrek, компания Tesla заранее предупредила Disney о планах удалить приложение из автомобилей. Илон Маск выразил желание уволить Боба Айгера, на что последний неоднократно реагировал, отстаивая интересы Disney.

Айгер вернулся в Disney, чтобы помочь компании пережить трудные времена. Он провел ряд успешных сделок, включая приобретение студий и франшиз, что существенно повлияло на позицию компании на рынке развлечений.

Илон Маск выразил недовольство отказом компаний рекламировать на платформе X, что привело к падению кассовых сборов. Его высказывания в социальных сетях породили проблемы для его компаний, включая Tesla.

Несмотря на скандалы и конфликты, Tesla продолжает активно развиваться. Инвесторы видят в ней не просто автопроизводителя, а компанию будущего, занятую энергетикой и инновациями.

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Хотя скандальные высказывания Маска могут влиять на Tesla, компания продолжает привлекать внимание инвесторов своими перспективами. Однако важно следить за развитием ситуации и последствиями конфликта для обеих компаний.