Консолидированный финансовый рынок постоянно находится в движении. Недавние шаги акционеров TCS Group Holding Plc, владеющих финансовыми флагманами, такими как Тинькофф банк и «Тинькофф страхование», вызвали у многих широкий интерес.

Акционеры TCS Group Holding Plc, владеющей Тинькофф банком и «Тинькофф страхованием», планируют рассмотреть вопрос об отмене регистрации на Кипре и переезде в Россию. Источники утверждают, что это связано с рассмотрением одного из двух специальных административных районов (САР): Калининграда или Владивостока, как возможного нового места регистрации, передает «Интерфакс».

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Ранее компании основного акционера TCS Group, группы «Интеррос» Владимира Потанина, уже осуществили перерегистрацию в САР, конкретно на дальневосточном острове Русский. «Интеррос» контролирует 35% акций TCS Group.

Представитель «Интерроса» выразил поддержку предложению совета директоров TCS Group и выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны акционеров группы. Он отметил эффективность перерегистрации зарубежных структур в САР, подчеркнув, что это позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, а также обеспечивает эффективное корпоративное управление, защищая права всех инвесторов, включая иностранных.

Тинькофф банк ранее сообщил о возможности пересмотра места регистрации, указав, что группа рассматривает различные варианты дружественных юрисдикций, которые сохранят эффективность управления и защитят права инвесторов. Предложение совета директоров TCS Group Holding является одним из таких вариантов.

Председатель правления Тинькофф банка, Станислав Близнюк, ранее заявил о планах изменения юрисдикции, отметив, что на момент объявления окончательного варианта переезда он еще не был выбран.

Подобный переезд осуществила и компания VK в сентябре, завершив смену юрисдикции с Британских Островов на специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Это позволило VK попасть в первый котировальный список Мосбиржи, что ограничивалось ранее из-за конвертации бумаг после смены юрисдикции.

С начала 2024 года «Тинькофф» вводит запрет на удаленную работу сотрудников за пределами России, за исключением центров разработки в Армении, Беларуси и Казахстане.

Представитель компании объяснил, что это обусловлено двумя правилами: первое связано с тем, что банк является системно значимой организацией и субъектом критической информационной инфраструктуры, к которым применяются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а второе правило направлено на ограничение доступа в целях обеспечения безопасности информации.

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Кажется, такими перемещениями компания стремится к более надежной структуре и защите интересов всех заинтересованных сторон, в то время как смена юрисдикции становится частью общей стратегии развития и безопасности в условиях изменяющейся мировой экономической среды.