Санкции США в 2019–2020 годах и спад спроса на полупроводники в 2022–2023 годах существенно сократили количество компаний в китайской сфере чипов.

Санкции, наложенные США на полупроводниковый сектор Китая в 2019–2020 годах, и замедление спроса на чипы в 2022–2023 годах привели к резкому уменьшению числа компаний, занимающихся производством и разработкой чипов. Исследование DigiTimes, ссылающееся на данные аналитиков TMTPost, свидетельствует о том, что с 2019 года с китайского рынка исчезло более 22 000 компаний, связанных с производством чипов. При этом рекордное число закрытых компаний было зафиксировано в 2023 году.

Отчеты показывают, что в 2023 году в Китае прекратили свою деятельность 10 900 компаний, занимающихся разработкой и производством чипов. Это значительно больше, чем в 2022 году, когда было закрыто 5746 компаний. Иными словами, в среднем ежедневно в 2023 году закрывалось около 30 компаний, специализирующихся на полупроводниковых технологиях.

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Вэй Шаоцзюн, глава Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, отмечает, что из 3243 компаний-разработчиков микросхем более половины зарабатывали менее 10 миллионов юаней (около 1,4 млн долларов США) в год. Большинство фирм сталкиваются с финансовыми трудностями из-за нереализованных запасов и общего спада в отрасли, вызванного экономическими трудностями в стране.

Пандемия COVID-19 привела к накоплению больших запасов продукции в 2021 и 2022 годах в ожидании высокого спроса. Однако по мере ухода пандемии спрос на чипы начал снижаться, что привело к резкому спаду рынка в конце 2022 и начале 2023 года. В результате производители столкнулись с избыточными запасами микросхем, которые со временем начали терять в цене.

Основной проблемой, особенно для малых компаний, стал недостаток финансирования. США и Европа ограничили инвестиции в китайскую полупроводниковую промышленность, что существенно ослабило возможности компаний получить финансирование. В отличие от крупных игроков, таких как YMTC и Huawei, которые вложили миллиарды долларов в поиск альтернативных поставщиков, малые компании столкнулись с серьезными ограничениями в доступе к ресурсам.

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Китайское правительство продолжает инвестировать в местное производство микросхем через Национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных схем. Несмотря на это, финансирование не может быть оказано каждому стартапу в отрасли. Недавние инвестиции, такие как $1 млрд для Huali Microelectronics, свидетельствуют о попытках стимулирования развития, но вызывают вопросы о масштабности и эффективности таких мер.