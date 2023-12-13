Китай активно развивает свою электронную промышленность, инвестируя в компании, разработки и кадры. Планы страны по созданию независимой производственной базы в электронике продолжают реализовываться, позволяя стране уверенно двигаться вперед.

Китайская стратегия развития электронной отрасли продолжает набирать обороты. Поддерживая разнообразие, правительство направляет финансовые потоки в различные сферы производства. Недавно стало известно, что государство выделит $1 млрд разработчику и производителю интегральных микросхем HLMC, являющемуся частью холдинга HuaHong.

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Согласно информации, Китайский инвестиционный фонд индустрии интегральных микросхем, известный как Big Fund II, предоставит указанную сумму компании. Технологический аналитик, Фу Лян, отметил, что финансирование второго этапа будет уделено разработке чипов, оборудованию и сырью. Этот шаг направлен на укрепление всей цепочки производства микросхем для ускорения технологического развития завода.

По данным китайских СМИ, основной целью финансирования является расширение производственных мощностей и внедрение новых технологических процессов. Ключевым инвестором HLMC является холдинг Huahong Group, демонстрируя государственный интерес Китая к перспективам компании.

В свете внимания, уделяемого компании SMIC и их 7-нм чипам, HLMC, остававшаяся ранее в тени, готовится стать важным игроком в электронной отрасли Китая. Несмотря на устаревшие техпроцессы, компания выпускает широкий спектр микросхем – от 28-нм до 22-нм, находя применение в различных сферах, включая автомобилестроение и IoT.

Согласно неофициальным данным, HLMC уже производит 14-нм чипы с использованием технологий FinFET-литографии, что является индикатором потенциального развития более современных производственных процессов. Несмотря на санкции, китайские специалисты ищут альтернативные методы, включая мультипаттернинг – последовательные операции литографии и травления.

СМИ также отмечают шаги SMIC в приобретении DUV-оборудования для производства 5-нм чипов. Однако, Китай пока еще не может обеспечить литографическое оборудование собственного производства, что подчеркивает важность постепенного развития электронной промышленности страны.

HLMC продолжает развиваться, удерживая позиции в производстве чипов с различными технологиями. Фабрики компании, работающие на различных технологических уровнях, предоставляют стабильный объем продукции, при этом сохраняя новые разработки в секрете из-за строгих международных ограничений.

Китай намерен вложить значительные суммы в развитие электронной отрасли, предоставляя финансовую поддержку китайским компаниям, что подчеркивает стремление страны к самостоятельности в этой области. Эта стратегия отражает запущенную программу Made in China 2025.

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Кроме финансирования, Китай активно привлекает профессионалов в электронной отрасли, охотясь за специалистами по производству электронных компонентов не только в стране, но и за ее пределами. Это стремление компенсировать недостаток кадров для ускорения производственных процессов.