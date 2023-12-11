Ирландские власти пересматривают финансовую помощь украинским беженцам. При резком сокращении выплат, правительство призывает к самостоятельной адаптации, одновременно продолжая принимать новых беженцев.

Ирландские власти собираются резко уменьшить финансовую поддержку, выплачиваемую украинским беженцам, согласно информации, полученной из Irish Examiner. Предполагается, что еженедельные выплаты будут сокращены с 220 евро до 38,8 евро. Подобное решение обусловлено значительными затратами, с которыми столкнулось правительство. Ранее было объявлено, что бесплатное предоставление жилья беженцам из Украины и других стран становится неосуществимым. В заявлении министерства интеграции республики подчеркивается, что несмотря на "безграничное сострадание к украинским беженцам", ирландские власти не в состоянии обеспечить жильем всех просителей убежища.

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На данный момент ирландские власти предоставили жилье для ста тысяч человек, из которых около 74 тысяч являются беженцами из Украины, а 26 тысяч – из других стран. Однако более 20 тысяч украинских беженцев остаются без крыши над головой. Таким людям предоставляется лишь возможность помыться горячей водой, получить палатки и спальные мешки.

При этом правительство Ирландии заверяет, что продолжит принимать женщин и детей из Украины и других стран. Однако они будут обязаны самостоятельно оплачивать своё проживание из-за острой нехватки бесплатного жилья.

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Учитывая, что только менее 14 тысяч украинских беженцев в Ирландии трудоустроены, правительство планирует, что сокращение пособий начнет стимулировать больше людей искать работу.