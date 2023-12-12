В ответ на вызовы со стороны соседа Китая, Тайвань вводит дополнительные защитные меры для 22 ведущих технологий, подчеркивая, что это не затронет бизнес производителей.

Тайвань последовательно укрепляет свои позиции в производстве технологий, оказывая защиту ключевым отраслям, включая оборону, космос, сельское хозяйство, полупроводники и информационную безопасность. В свете утечек данных и попыток перехвата технологического первенства со стороны Китая, правительство Тайваня представило список из 22 ведущих технологий, которые будут под дополнительной защитой.

реклама

Министр Экономики Тайваня, Ван Мэй-Хуа, подчеркивает, что внедрение дополнительных мер не оказывает отрицательного влияния на бизнес производителей. Вместе с тем, коммерческие тайны стратегически важных технологий получат дополнительную защиту в соответствии с Законом о национальной безопасности. Планируется введение новых требований для сотрудников компаний, занимающихся разработкой чипов, которым предстоит поездка в Китай.

Национальный совет по науке и технологиям отмечает, что предложенные меры укрепят не только национальную безопасность, но и повысят промышленную конкурентоспособность. Это также предотвратит незаконный отток капитала и обеспечит защиту коммерческих тайн.

Тайвань активно реагирует на геополитические изменения, связанные с ограничениями на экспорт и инвестиции в Китай. В свете планов США о прекращении поставок в Китай передовых чипов для искусственного интеллекта, а также запрета на строительство заводов полупроводниковых компаний в Китае, Тайвань выстраивает новые стратегии для обеспечения своего мирового лидерства.

Крупные тайваньские и американские производители чипов уже активно ищут возможности сотрудничества в странах, таких как Сингапур и Малайзия, привлекательных своими экосистемами и низкими рисками.

Китай, сталкиваясь с ограничениями поставок передовых технологий, активно развивает свои собственные возможности в производстве чипов и искусственного интеллекта. Конфликты с США побуждают Пекин использовать внутренние ресурсы и экспертов для развития отечественной технологической базы.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тайвань продолжает быть центром внимания в мировой полупроводниковой индустрии, укрепляя свои позиции, в то время как глобальные гиганты соревнуются за технологическое превосходство.