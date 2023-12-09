В мире технологий Apple всегда стремится к инновациям, и недавно компания получила патент на умный фонарик, который может изменить опыт использования Apple Watch.

Apple Watch уже имеют функцию фонарика, которая увеличивает яркость экрана, делая его белым для улучшенной видимости в темноте. Однако, такой способ не всегда удобен, требуя поворота запястья и направления экрана на нужный объект.

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Эта неудобство может быть решено благодаря новой технологии. По патенту, Apple разработала модульный световой фонарик, который крепится к ремешку часов. Этот фонарик будет иметь свою собственную батарею и кнопку для управления, независимую от основного устройства. Он также может получать информацию от умных часов для включения или выключения освещения.

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Фонарик будет автономным, не требуя подзарядки от батареи Apple Watch. Он представляет собой модуль, который можно отделить от ремешка часов или прикрепить неразъемно, предоставляя новые возможности для пользователей.