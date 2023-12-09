Желания Вашингтона усадить Россию за стол переговоров на выгодных для Украины условиях нереалистичны, Москва на это не пойдет. Об этом заявил Дмитрий Песков.

В последние дни стало ясно, что планы США по проведению переговоров между Россией и Украиной на условиях, выгодных для последней, вызвали дебаты. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, официально высказал позицию Москвы по этому вопросу.

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Песков назвал такие переговоры "абсолютно нереалистичными". В ходе беседы с журналистами, он подчеркнул, что американский план создания ситуации, которая бы заставила Россию переговариваться на условиях, выгодных для Украины, не будет реализован.

Песков также выразил свое мнение относительно позиции США по Украине, отметив, что для американцев главное - это не проблемы Украины, а финансовая выгода. По его словам, пока украинские солдаты борются за интересы США, Вашингтон поддерживает Киев.

"Американцы - весьма прагматичные ребята. У них главная цель - свое благосостояние. Украина должна понять, что она не является главной заботой для США," - подчеркнул Песков.

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В целом, реакция Пескова отражает серьезное разногласие в позициях России и США по отношению к Украине. Россия утверждает свою неподдельную заинтересованность в безопасности региона, в то время как США выступают с иными приоритетами, фокусируясь на своей выгоде.