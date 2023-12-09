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Согласно Медведеву, администрация Байдена использует "примитивный шантаж" для продвижения своих планов через Конгресс. Он отмечает, что такая тактика не нова и использовалась ранее американскими президентами.
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Медведев высказывает своё мнение через Telegram, отмечая, что сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих запросов. Он подчеркивает уникальность текущей ситуации: высокая сумма, запрашиваемая для "второстепенного государства", агрессивность запроса и возможные геополитические последствия.
Медведев отмечает, что запрос американской администрации настолько масштабен и настойчив, что выходит за рамки предыдущих запросов. Это происходит в контексте напряженных отношений между Россией, НАТО и возможного прямого столкновения. Он подчеркивает, что такое напряжение между Россией и НАТО не наблюдалось со времен Карибского кризиса.
Политик отмечает новое явление в американском политическом дискурсе, назвав это давление созданным АО "Джо, Хантер и партнёры".
Несмотря на критику, Медведев уверен, что предложение Байдена будет одобрено, что приведёт к дальнейшим напряжениям. Он высказывает опасения о возможных последствиях этого шага и предполагает, что за них понесут ответственность "семейка Байденов и их бандеровская сволочь".