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Медведев заявил, что Байден шантажирует Конгресс "войной с русскими" ради денег для Украины
Администрация президента Джо Байдена продолжает давить на Конгресс для одобрения новых траншей на поддержку Украины. Это вызвало широкий резонанс, особенно после заявлений зампреда Совета Безопасности России, Дмитрия Медведева, который выразил свою точку зрения на эту ситуацию.

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Согласно Медведеву, администрация Байдена использует "примитивный шантаж" для продвижения своих планов через Конгресс. Он отмечает, что такая тактика не нова и использовалась ранее американскими президентами.

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Медведев высказывает своё мнение через Telegram, отмечая, что сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих запросов. Он подчеркивает уникальность текущей ситуации: высокая сумма, запрашиваемая для "второстепенного государства", агрессивность запроса и возможные геополитические последствия.

Медведев отмечает, что запрос американской администрации настолько масштабен и настойчив, что выходит за рамки предыдущих запросов. Это происходит в контексте напряженных отношений между Россией, НАТО и возможного прямого столкновения. Он подчеркивает, что такое напряжение между Россией и НАТО не наблюдалось со времен Карибского кризиса.

Политик отмечает новое явление в американском политическом дискурсе, назвав это давление созданным АО "Джо, Хантер и партнёры".

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Несмотря на критику, Медведев уверен, что предложение Байдена будет одобрено, что приведёт к дальнейшим напряжениям. Он высказывает опасения о возможных последствиях этого шага и предполагает, что за них понесут ответственность "семейка Байденов и их бандеровская сволочь".

#новости #украина #байден #россия 2023 #украина 2023 #медведев #конгресс #россиия #дмитрий медведев #совет безопасности
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