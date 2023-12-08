Раскрытие украинской военной базы с морскими дронами Magura V5 вызывает серьёзные опасения и требует внимания международного сообщества к обострившейся ситуации в регионе.

Британские журналисты Times представили репортаж, раскрывающий существование украинской военной базы, используемой для размещения морских беспилотников Magura V5. Эта секретная база предположительно используется для нападений на Чёрном море. Репортаж показал детали технического оборудования этих дронов, их возможности и потенциальные угрозы.

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Беспилотники Magura V5 отличаются уникальной системой обзора, состоящей из видеокамер, ночного видения и спутниковой антенны, что позволяет им выполнять атаки с высокой точностью. Они обладают высокотехнологичной системой обзора, установленной в центральной части корпуса. Она состоит из двух видеокамер, включая ночное видение, обеспечивающих 360-градусный обзор. Этот комплекс может поворачиваться по горизонтали и вертикали, обеспечивая полное покрытие окружающей обстановки.

Особенностью этих дронов является водозащищённая спутниковая антенна, установленная в кормовой части корпуса. Она позволяет дронам точно следовать заданному маршруту и целенаправленно приближаться к цели.

В передней части корпуса предположительно находится ещё одна камера, сопряжённая с дальномером, который определяет расстояние до цели.

Дроны способны перевозить до 200 кг взрывчатки, размещённой в носовой части. Использование таких дронов ранее наблюдалось в атаках на корабли Черноморского флота РФ и Крымский мост.

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Этот репортаж призван привлечь внимание к возможной опасности, связанной с наличием таких дронов в Украине. Возможные атаки на украинские объекты могут привести к реакции со стороны России и других стран.