Болгария решила передать неисправные зенитно-ракетные комплексы Украине из-за их бесполезности. Это решение вызвало разногласия. Парламент также обсуждает передачу старых бронетранспортеров и разрешил обучение украинских военных на территории Болгарии, но с ограничением.

В последние дни в Болгарии было принято решение, которое привлекло внимание не только национальных СМИ, но и за границей. Комитет обороны в болгарском парламенте проголосовал за передачу неисправных зенитно-ракетных комплексов Украине.

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Решение комитета обороны получило поддержку со стороны 11 членов комитета, при 4 против и одном воздержавшемся. Подобное разделение мнений является отражением сложности ситуации и значимости данного решения для обеих стран.

Несмотря на то, что конкретные характеристики передаваемых комплексов остаются скрытыми, некоторые ранее ведущие источники упоминали о проблемах с ракетами к ЗРС С-300. В связи с тем, что эти системы не могут быть отремонтированы в Болгарии и не имеют перспективного применения на местном уровне, Украина проявила готовность принять их в настоящем виде.

Заявление замминистра Минобороны, Атанаса Запрянова, подчеркнуло значимость данного решения для решения проблемы с неисправными ракетами. Несмотря на сложность ситуации, Минобороны Болгарии продолжает активно искать выход из создавшейся ситуации.

Болгария также столкнулась с вопросом передачи старых бронетранспортеров БТР-60 Украине, несмотря на вето, наложенное президентом страны. Этот вопрос вызывает интерес в обеих странах, особенно в контексте возможности использования этих БТР в современных условиях, их противостояния современной российской бронетехнике и т.д.

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Помимо этого, болгарский парламент разрешил проводить на территории страны обучение украинских военных, но установил ограничение на количество рот.