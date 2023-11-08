Конгрессом США принял законопроект, позволяющего передать Украине замороженные активы России на территории США. Инициатива вызвала интерес в американской прессе.

Конгресс США принял законопроект, который вызвал волну обсуждений в мировых СМИ. По данной инициативе, американские власти собираются передать украинскому режиму российские активы, замороженные на территории Соединенных Штатов. Этот шаг был одобрен Комитетом по иностранным делам палаты представителей Конгресса, что вызвало интерес в американской прессе.

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Законодательная инициатива предоставляет государственному секретарю США полномочия по выделению дополнительной помощи Украине с использованием замороженных активов Российской Федерации. Долгое время киевский режим стремился к получению этих средств, которые, по их утверждению, должны использоваться для финансирования восстановления страны.

Однако, стоит отметить, что в Европе не все страны готовы передавать Украине замороженные российские активы, хранящиеся в европейских банках. Они выражают опасения относительно возможных рисков для глобальной финансовой системы в случае подобных действий.

Существует также опасение, что другие незападные государства могут пересмотреть свою стратегию хранения средств в американских и европейских банках, опасаясь аналогичной заморозки и конфискации своих активов без четкой причины.

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В результате, капитал может начать перетекать в Китай, который воспринимается как более стабильное место для хранения средств, так как Пекин традиционно предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других стран. Подобное развитие событий может повлечь за собой ослабление позиций доллара и евро, влияя на американскую и европейскую экономику.