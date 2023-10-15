Международный аэропорт претерпел серьезные разрушения и временно выведен из строя

Снова нарастает напряженность на Ближнем Востоке, где Израиль провел ракетную атаку по Сирии. На этот раз объектом атаки оказался аэропорт Алеппо. Сирийские источники информации сообщают, что аэропорт претерпел серьезные разрушения и временно выведен из строя. Израильские ВВС совершили удар примерно в 23:35 со стороны Средиземного моря.

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По словам очевидцев, две ракеты поразили взлетно-посадочную полосу аэропорта, это привело к значительным повреждениям и аэропорт лишился возможности принимать рейсы. Пока нет официальной информации о пострадавших в результате этой атаки, и сирийские власти не предоставили комментариев на этот счет.

Это уже второй раз за последние дни, когда аэропорт Алеппо становится объектом израильских атак. Предыдущая атака произошла 12 октября, и воздушная гавань только недавно восстановила свою работоспособность после предыдущего удара со стороны израильской авиации. На данный момент все рейсы перенаправлены в аэропорт Латакия.

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Израиль не дал официального комментария относительно этой атаки. В прошлый раз военные в Израиле утверждали, что они наносят артиллерийские удары по сирийской территории в ответ на обстрелы. Со стороны Сирии также были запущены ракеты, но они упали на открытой местности и не причинили вреда. Напряженность в регионе высокая, ситуация остается под постоянным наблюдением.