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События в "убойной зоне" для ВСУ на участке Работино-Вербовое освещены военкорами
Несмотря на контрнаступление, украинские вооруженные силы не могут приблизиться к российской линии обороны в районе сел Работино – Вербовое.

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Конфликт на Востоке Украины продолжается уже более четырех месяцев, и несмотря на контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ), они так и не смогли приблизиться к российской линии обороны на Запорожском направлении. В частности, участок фронта в районе сел Работино – Вербовое оказался особенно сложным и опасным для ВСУ, как сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

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Согласно данным военных корреспондентов, активные бои продолжаются лишь на передовых участках, где обеспечивается безопасность линии обороны. Украинским военным не удается закрепиться в Пятихатках и окрестностях Работино, несмотря на многочисленные попытки.

"Военная хроника" выделяет несколько ключевых факторов, объясняющих сложившуюся ситуацию. Прежде всего, это слишком большая скученность шести-семи бригад на относительно небольшом пространстве, что увеличивает риски для личного состава и техники украинских вооруженных формирований.

На данный момент на участке фронта Работино-Вербовое действуют следующие воинские подразделения: 47-я механизированная бригада, 46-я аэромобильная бригада и 82-я десантно-штурмовая бригада, а также 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады. Из-за значительных потерь бронетехники, ВСУ вынуждены ограничивать ее использование. Более того, российская артиллерия атакует "убойную зону" Работино-Вербовое с трех сторон, что приводит к постоянным потерям среди украинских сил.

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Украинская пехота, не имея возможности прорвать российскую оборону, попыталась наступать параллельно линии обороны противника, но здесь сталкиваются с минными полями и ограниченным количеством дорог, что делает их передвижение сложным. Единственный логистический центр для ВСУ, город Орехов, подвергается постоянным атакам со стороны российской авиации, что усугубляет их положение.

#россия #украина #всу #россия 2023 #украина 2023 #военкоры
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