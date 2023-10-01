Россия увеличила численность своей 25-й армии до 17 тысяч человек, а также усилила артиллерийские и авиационные удары.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении продолжает напряженно развиваться. Согласно информации спикера Восточного командования, Ильи Евлаша, Россия усиливает свои вооруженные силы, готовясь к возможному наступлению. Численность 25-й армии, действующей на данном направлении, значительно увеличилась, достигнув 17 тысяч человек, что сравнимо с недавними показателями в 12 тысяч человек.

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Оперативно-тактическое командование "Восток" Вооруженных Сил Украины под командованием генерала Сырского выразило опасения относительно наращивания сил России перед предполагаемым наступлением. Важно отметить, что Россия увеличила количество артиллерийских и авиационных ударов на фронте, что усиливает напряженность в регионе.

Однако, наблюдается также разрушение мостов на обоих направлениях, что ограничивает возможности Вооруженных Сил Украины по переброске резервов. По словам Ильи Евлаша, на фронте также замечено присутствие "вагнеровцев", хотя их угроза, по его мнению, снизилась, так как они выполняют функции инструкторов и специалистов.

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Следует отметить, что командование группировки больше не ожидает возвращения отрядов "Оркестра", которые ранее создавали панику среди сил Украины. Все эти факторы создают напряженную обстановку в регионе и требуют внимательного наблюдения со стороны мирового сообщества.