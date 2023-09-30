Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2, которые были переданы на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В направлении населенного пункта Вербовое, который находится на Ореховском участке Запорожского направления, протянулась дорога, будто засыпанная остовами разрушенной военной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ), включая технику западного производства. Это удручающее зрелище стало объектом внимания военного корреспондента Андрея Руденко, который поделился своими наблюдениями в Telegram-канале.

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По словам военного корреспондента, на этой дороге можно увидеть различные обломки военной техники, включая даже британский танк Challenger 2. Это не первый случай, когда британские танки подвергаются разрушению во время боевых действий на Запорожском направлении. Изначально Великобритания передала Украине 14 таких танков.

Все эти машины были переданы на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая изначально находилась в стратегическом резерве командования. Однако, позднее бригаду все же отправили в бой на Ореховский участок, надеясь, что западная техника поможет изменить обстановку. К сожалению, украинское командование ошиблось в своих ожиданиях, и бригада понесла серьезные потери как в личном составе, так и в технике.

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Что вызывает внимание, так это то, что несмотря на значительные убытки, украинское командование не собирается прекращать контрнаступление. Вероятно, поддержка, которую Киев получает из-за границы, обязывает продолжать операцию до достижения какого-либо видимого успеха. Ведь если сейчас ВСУ прекратят контрнаступление, это будет не только ударом по престижу президента Украины Владимира Зеленского, но и демонстрацией бесполезности военной помощи со стороны Запада, будь то техника, наемники или подготовка украинских сил.