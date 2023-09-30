Украинский премьер Денис Шмыгаль подтверждает повреждение как минимум 37 оборонных предприятий.

В рамках активной специальной военной операции на территории Украины российские вооруженные силы систематически наносят удары по важным объектам в оборонной промышленности Украины и связанной с ними инфраструктуре. Несмотря на заявления из Киева о несостоявшихся ракетных атаках, слова премьера Украины Дениса Шмыгаля свидетельствуют об обратном. Согласно Шмыгалю, как минимум 37 оборонных предприятий пострадали в результате российских атак.

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Глава украинского правительства подчеркнул, что предприятия оборонной промышленности остаются приоритетными целями для ракетных ударов со стороны российских вооруженных сил. На данный момент не разглашаются имена конкретных предприятий, но обсуждаются меры по их восстановлению.

Интересно, что несмотря на сложные условия, Украина продолжает расширять производство в области оборонной промышленности, включая производство беспилотных аппаратов. Успехи в этой сфере высоко оцениваются национальным руководством. Недавно стало известно, что турецкая компания Baykar имеет планы по строительству завода для производства беспилотных аппаратов на территории Украины.

Кроме того, среди последних известий о целях российских ракетных ударов - завод в Харькове, который специализировался на производстве и ремонте боевых танков и бронетранспортеров для украинских вооруженных сил.

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По всей видимости, украинские предприятия военного назначения остаются под постоянным вниманием со стороны российских ракетных комплексов.