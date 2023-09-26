Компания Circle приняла решение упростить опознавание своих стейблкоинов, связанных с долларом США и евро.

Компания Circle решила упростить процесс идентификации своих стейблкоинов, связанных с долларом США и евро, путем ребрендинга. Теперь они называются USDC и EURC, что является их официальными наименованиями. Эти изменения касаются не только названий, но и логотипов. Названия USD Coin и EUR Coin больше не используются. Этот шаг был предпринят с целью улучшить четкость и согласованность в обозначении стейблкоинов Circle, а также исключить возможные путаницы.

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Команда Circle призвала СМИ, партнеров и клиентов обновить свои платформы до 20 ноября 2023 года, чтобы соответствовать актуальным наименованиям и логотипам стейблкоинов.