Штурм Токорон более чем 11 тысячами полицейских и солдат, с бронетехникой и танками. Что находилось в этой тюрьме помимо криптоактивов и оборудования для майнинга?

В ходе операции, направленной на взятие под контроль тюрьмы Токорон, силовые структуры Венесуэлы изъяли не только цифровые активы, но и майнинговое оборудование для добычи биткоинов. Проведение операции потребовало более 11 000 полицейских и солдат, которые взяли тюрьму Токорон, при поддержке мощной бронетехники и танков.

Токорон долгое время служила "штаб-квартирой" для банды "Трен де Арагуа", которая активно действовала не только на территории Венесуэлы, но и в различных странах Латинской Америки. Согласно данным, полученным от расследовательницы Ронны Рискес, количество членов этой банды превышало 5 000 человек.

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Министр внутренних дел и юстиции, Ремигио Себаллос, подчеркнул, что администрация тюрьмы создала комфортные условия для членов преступной организации. За стенами Токорона можно было найти зоопарк, бассейн, игровые комнаты, дискотеку, бейсбольное поле и даже ресторан. Некоторые заключенные даже имели возможность проживать со своими семьями и партнерами внутри тюрьмы.

Однако, помимо всего этого, на территории тюрьмы была создана подпольная майнинговая ферма с десятками устройств для добычи биткоинов. Себаллос также подчеркнул, что незаконный майнинг биткоина стал особенно популярным в Венесуэле из-за гиперинфляции и практически бесплатной электроэнергии, предоставляемой на субсидированном рынке. Эти факторы делают биткоиновый майнинг более выгодным, чем во многих других странах.

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Ранее власти Венесуэлы ввели полный запрет на майнинг криптовалют в результате расследования коррупционной схемы, в которой криптокошельки использовались для вывода средств из государственной нефтяной компании PDVSA.